Впервые с 15 февраля курс евро упал до 60 рублей

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Курс рубля растет в пределах 1,2-1,5% к основным инвалютам вслед за нефтью, подскочившей выше 53 долларов за баррель на вечерних торгах. На этом фоне курс евро стал тестировать отметку в 60 рублей, впервые с 15 февраля.

Курс евро расчетами "завтра" на 18.31 мск снижался на 93 копейки — до 60 рублей (уже снижался до 59,985 рубля), курс доллара — на 67 копеек — до 55,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,1% — до 53,12 доллара за баррель.