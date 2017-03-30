Украина рассчитывает получить 600 млн евро от Евросоюза на следующей неделе

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Киев ожидает поступления макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 миллионов евро в период с 3 по 7 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"С 3 по 7 апреля ожидаем макрофинансовую помощь со стороны ЕС в размере 600 миллионов евро — президент после встречи с (главой ЕК Жаном-Клодом – ред.) Юнкером", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

З 3 по 7 квітня очікуємо макрофінансової допомоги з боку ЄС у розмірі 600 млн євро. — Президент після зустрічі з Юнкером. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 30, 2017

Позже пресс-служба президента сообщила со ссылкой на главу государства Петра Порошенко, что следующий транш международной макрофинансовой помощи Украине будет способствовать стабилизации бюджета государства и укреплению золотовалютных резервов.

"Я имею большое удовольствие сообщить новость, что на следующей неделе, с 3 по 7 апреля, на счета Украины должно поступить, наконец, 600 миллионов евро макрофинансовой помощи", — сказал Порошенко во время общения с представителями СМИ на Мальте.

"Кроме того, на понедельник назначено заседание правления Международного валютного фонда, где также будет принято решение о выделении нам транша в 1 миллиард долларов", — отметил президент. Глава государства подчеркнул, что "это значительно усилит золотовалютные резервы страны и бюджетную стабильность государства".

Порошенко 29-30 марта находится с рабочим визитом на Мальте, где проходит саммит Европейской народной партии. Еврокомиссия 16 марта одобрила выделение Украине второго транша финансовой помощи на 600 миллионов евро, который, как ожидалось, поступит в конце марта или начале апреля. Порошенко ранее заявлял, что средства придут на Украину сразу после предоставления очередного транша МВФ. Совет директоров МВФ рассмотрит этот вопрос 3 апреля. При этом ранее Всемирный банк перенес рассмотрение вопроса выделения Украине 150 миллионов долларов в рамках программы финансовой помощи с 31 марта на 2 мая.