Россия и Белоруссия не смогли разрешить нефтегазовый спор

ГОРКИ, 30 мар — РИА Новости. Москве и Минску не удалось договориться об урегулировании нефтегазового спора. Белоруссия не готова погасить накопленный долг за газ в размере 700 миллионов долларов. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

© РИА Новости. Ирина Нехорошкина Российский посол в Белоруссии рассказал о нефтегазовом споре

По словам министра, договориться не удалось в первую очередь потому, что белорусская сторона не готова погасить задолженность без предоставления Россией существенных преференций как по цене, так и по срокам.

"Конечно, мы отмечаем недостаточно конструктивную позицию белорусской стороны. Тем не менее переговоры продолжаются, не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной", — заключил глава Минэнерго.

Нефтегазовый спор Москвы и Минска длится с начала 2016 года. В Белоруссии заявили о несправедливости цены на российское "голубое топливо" и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти западному соседу, связав это как с недоплатой газа, так и с недопоставками нефтепродуктов в Россию.

