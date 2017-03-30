Программа восстановления Чечни не выполнена, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 30 мар – РИА Новости. Программа восстановления Чечни, несмотря на уступку властей региона в части секвестирования выделенных на ФЦП средств, не выполнена, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

"У нас были заводы, фабрики, было буквально все, но ничего не восстановлено. Люди должны понимать, что даже программу, которую выполняют во всех регионах Российской Федерации, в Чеченской республике, единственном послевоенном регионе, федеральный центр не выполнил", — сказал Кадыров в интервью "Россия 24".

Он отметил, что на реализацию ФЦП было выделено 130 миллиардов рублей, потом сократили до 75 миллиардов рублей.

"Нам дали слово, тогда был министр (финансов — ред.) Алексей Кудрин и Дмитрий Козак был полпредом, они мне сказали, что если я соглашусь на секвестирование, на следующий год они все сделают и откроют финансирование. Уверили меня, чтобы я согласился. Исходя из ситуации, я согласился, и все. А получил что?" — заявил Кадыров, отметив, что до сих пор не восстановлен ряд социальных объектов, республике до сих пор не хватает школ, а на объектах некогда процветающей промышленности возведены только каркасы.