Медведев призвал премьера Белоруссии разрешить нефтегазовый спор

ГОРКИ, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым предложил попробовать найти развязку нефтегазового спора двух стран.

"Тем для разговоров у нас много, но не секрет, конечно, что нынешняя встреча проходит в преддверии встречи между президентами двух стран. Накопились вопросы, значительная часть этих вопросов уже хорошо известна – это, прежде всего, сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе. Пока, к сожалению, эту тему не удалось разрешить, давайте попробуем поискать развязку и ответы на те сложности, которые сложились в последнее время", — сказал Медведев.

РФ и Белоруссия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.