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Экономика

Курс доллара обновил минимум с июля 2015 года

Сюжет:
Динамика курса валют. Март 2017 (48)
14:1430.03.2017
(обновлено: 18:41 30.03.2017)
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Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Курс доллара побил очередной минимум. В четверг во время торгов на Московской бирже американская валюта падала до отметки в 55,95 рубля, чего не случалось с третьего июля 2015 года.

График
© Fotolia/ Sergey Nivens
Российской экономике предрекли рост на уровне развитых стран
При этом курс европейской валюты также снижался — до 60 рублей. Правда, в этом случае рекорд не так впечатляет — столь же низко евро котировался в феврале.

Вниз пошел и официальный курс обеих валют. На пятницу Центробанк установил доллар на уровне 56,3779 рубля (минус 64,62 копейки), а евро — 60,5950 рубля (минус 93,97 копейки).

Аналитики корректируют прогнозы

Текущие торги уже заставили аналитиков скорректировать свои прогнозы на курс рубля.

Так, например, специалист Nordea Bank Денис Давыдов считает, что краткосрочные ориентиры по паре доллар-рубль смещаются до уровня 56-57,2.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Орешкин: российская экономика переходит к росту
"Касательно дальнейших перспектив укрепления российской валюты стоит отметить, что они не столь очевидны и сильны. Во-первых, восстановление позитива на нефтяном рынке может быть игнорировано с учетом предыдущей опережающей динамики рубля. Во-вторых, на глобальные площадки возвращается вера в доллар и реформы Трампа, что оттянет часть интереса на американские площадки. В-третьих, растет потенциал для дальнейшего снижения ставки Банком России. И наконец, не исключены действительно большие покупки от Минфина в апреле", — отметил аналитик в материале для агентства экономической информации Прайм.

Что помогло рублю

Укрепление рубля связано, в первую очередь, с оживлением на нефтяном рынке.

Добыча нефти
© AP Photo/ Hasan Jamali
Фактор сланца: обвалят ли США мировые цены на нефть
Утром в четверг стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19 процента — до 52,64 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,38 процента — до 49,70 доллара за баррель.

Мировые цены на "черное золото" растут на фоне статистики по запасам нефти в США.

На прошлой неделе коммерческие запасы в Штатах выросли на 0,2 процента — до 534 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали большего увеличения этого показателя.

При этом Минэнерго США также отчиталось о снижении запасов бензина в стране — на 3,7 миллиона баррелей (сразу полтора процента). Это тоже было предсказуемо, однако эксперты рассчитывали на гораздо меньший спад — всего на 1,89 миллиона баррелей.

"Сильное снижение запасов бензина в преддверии окончания сезона техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах предполагает, что запасы нефти скоро начнут снижаться", — заявили аналитики ANZ газете The Wall Street Journal.

Перспективы российской экономики

Накануне эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) опубликовали обновленный прогноз о перспективах российской экономики до 2021 года. По мнению специалистов, Россия выбралась из двухлетней рецессии и взяла курс на восстановление.

Московский Кремль. Архивное Фото.
© Fotolia/ Savvapanf Photo
Bloomberg: российская экономика преодолела самый серьезный спад за 20 лет
В АКРА уверены, что в ближайшие пять лет ВВП страны будет расти, хотя рост и будет ограничен 1,5 процента даже при высоких ценах на нефть.

Такие цифры вполне соответствуют показателям развитых стран. Так, например, темпы роста ВВП Евросоюза в 2017-2021 годах составят, по оценкам АКРА, 1,6-1,7 процента, а США — 1,4-1,7 процента.

На то, что российская экономика преодолела спад и возвращается на траекторию роста, указывают и действия международных рейтинговых агентств. Так, S&P в середине марта улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с "негативного" на "стабильный".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МЭР ожидает роста ВВП в 2017 году
Аналитики отметили "улучшение перспектив экономического роста и снижение рисков значительного оттока капитала". S&P ожидает роста реального ВВП в 2017 году на 1,4 процента, а средние темпы роста в 2017-2020 годах — на уровне 1,7 процента.

В середине февраля другой представитель "большой тройки" рейтинговых агентств — Moody's — также изменил свой прогноз по кредитному рейтингу России с "негативного" до "стабильного".

Перспективы нефти

Эксперты АКРА также прогнозируют дальнейший рост цен на нефть.

"Динамика мировой экономики поддержит спрос на нефть, который будет расти примерно на 1,2% в год, что как минимум компенсирует растущее предложение", — отмечают аналитики.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ Hasan Jamali
Венское соглашение три месяца спустя: что ждет рынок нефти?
При этом, по их мнению, основным долгосрочным ценовым ориентиром для рынка останется себестоимость добычи в США. Именно там аналитики ждут наиболее высоких темпов роста добычи.

В АКРА считают, что темпы роста добычи на традиционных месторождениях вне ОПЕК будут умеренными: эксперты объясняют это недостаточным уровнем инвестиций в 2015-2016 годах.

Традиционно особое влияние на нефтяной рынок оказывают страны ОПЕК. В АКРА считают, что картель вполне может отказаться от продления соглашения о заморозке добычи, которое было подписано в прошлом году.

Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Тимкив
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Центробанк дал прогноз по средней цене на нефть в 2017 году
Договоренность о сокращении добычи действует до июня, и уверенности в том, что оно будет продлено, пока нет. В середине марта министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что рынку уже поступают сигналы о росте спроса на нефть. Это значит, что к лету баланс спроса-предложения восстановится, и продлевать соглашение не потребуется.

Аналитики АКРА считают, что даже в случае отказа от продления соглашения о заморозке добычи, ОПЕК может возвратиться к системе квот на добычу — и это станет сдерживающим фактором роста добычи картеля.

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Экономика
Комментарии
10 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
IVSTLNGRD
А чему радоваться? Наши торгаши даже при курсе в 20 рублей цены до уровня 2014 не снизят, хапуги и спекулянты они таковыми были всегда, при любой власти, таковыми и останутся, тем более руководство страны похоже с их жилкой, раз их поддерживает.
15:00
30.03.2017
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Кэрол Бучински
К сожалению , совершенно честно, вот на сегодня на курс накласть уже. Дело в том, что зарплата не позволяет в загранку ехать, а больше доллари не для чего не нужны собственно.
15:23
30.03.2017
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