Минвостокразвития предлагает снять ряд барьеров для бизнеса в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Минвостокразвития РФ предлагает внести ряд поправок в законодательство, снимающих некоторые барьеры для бизнеса в сфере аквакультуры на Дальнем Востоке, сообщило в четверг ведомство.

Соответствующие предложения заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев озвучил на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению соблюдения требований законодательства о рыболовстве, аквакультуре и сохранении водных биологических ресурсов на территории ДФО. По поручению полпреда президента РФ ДФО Юрия Трутнева Минсельхозом России совместно с Минвостокразвития РФ подготовлены поправки в ряд законопроектов.

"Так, например, в Земельном кодексе предлагается предусмотреть возможность предоставлять в аренду без проведения торгов земельные участки лицам, с которыми заключен договор пользования рыбоводным участком. В федеральном законе о частной и охранной деятельности может быть предусмотрена норма, позволяющая рыбоводным хозяйствам пользоваться услугами частных охранных организаций для защиты своих рыбоводных участков. При этом в законе об аквакультуре предлагается установить возможность использования свободной части акватории рыбопромысловых участков для осуществления индустриальной аквакультуры", — говорится в сообщении.

Качаев напомнил, что министерство разработало новый механизм вовлечения рыбоводных участков в хозяйственный оборот: Фонд развития Дальнего Востока планирует создать автоматизированную информационную систему с картой участков для аквакультуры и возможностью приема заявок. Пилотный проект будет реализован для Приморского края. Для изучения участков предполагается привлечь средства инвесторов – будущих пользователей.

"В соответствии с этим механизмом до конца текущего года планируется выставить на торги не менее 30% морской акватории, пригодной для аквакультуры", — сказал Качаев.

Он отметил, что сегодня на Дальнем Востоке под аквакультуру используется 1% площади морской акватории. Выращивается всего 6 тысяч тонн товарной продукции, несмотря на то, что Дальний Восток составляет основу рыбохозяйственного комплекса страны.