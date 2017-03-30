Источник назвал дату заседания МВФ по новому траншу для Украины

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), на котором будут обсуждать выделение очередного транша Украине в размере миллиарда долларов, состоится 3 апреля, сообщил РИА Новости источник в фонде, который сослался на документ, разосланный членам совета директоров.

"Рассмотрят в понедельник (3 апреля)", — сказал он.

Пока в публичный график заседания совета директоров изменения не внесли. В повестке дня до сих пор числится лишь обсуждение экономической ситуации в Сан-Марино.

Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. Новая дата заседания не сообщалась.

Четырехлетняя программа финансовой помощи фонда предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний из них был в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.