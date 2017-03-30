Глава Минвостокразвития оценил инвестиционный потенциал Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар — РИА Новости. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка оценил инвестиционный потенциал Амурской области в 500 миллиардов рублей, сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

По его словам, только запасы полезных ископаемых в регионе оцениваются больше чем в 300 миллиардов рублей. Глава Минвостокразвития в среду и четверг работает в Амурской области.

"Оценка потенциала территории показывает еще плюс около 500 миллиардов рублей. Сегодня идет речь о строительстве двух заводов – "Газпром" около 700 миллионов рублей вкладывает и "СИБУР" инвестирует около 500 миллионов рублей. Но вы прибавьте к ним еще и сопутствующие производства, которые будут локализованы благодаря этим заводам. Ведь поставщики будут прямо здесь размещаться, а не откуда-то издалека поставлять продукцию",- цитирует пресс-служба Галушка.

В среду после совещания в Благовещенске Галушка сообщил, что сумма прямых инвестиций в Приамурье превысила 200 миллиардов рублей, в результате было создано 6 тысяч рабочих мест.

Новые крупные проекты, по его словам, дадут "огромные налоговые поступления", которые после окончания льготного периода будут в полной мере поступать в бюджеты. Это позволит развивать социальную сферу и стимулировать приток населения в регион. Как отметил губернатор Приамурья Александр Козлов, проекты потребуют и квалифицированных рабочих, в регионе уже формируется план демографического развития.

"В начале апреля первая группа ученых приезжает, которые помогут нам при формировании региональных и федеральных программ. В конце мая пройдет конференция, где будет презентован план демографического развития Амурской области. Сегодня к нам приходит множество производств, и мы должны быть к этому готовы",- приводятся в сообщении слова Козлова.

Всероссийская демографическая конференция при участии Агентства по развитию человеческого капитала пройдет в Амурской области в конце мая. Два месяца специалисты по демографии будут исследовать в регионе причины миграции и оттока населения. Собранные данные лягут в основу плана демографического развития, который будет презентован на третьем ВЭФ.