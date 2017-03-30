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Экономика

Аналитик: улучшение S&P прогноза по России приведет к росту инвестиций

02:5230.03.2017
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Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Кутузов
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Улучшение S&P прогноза по рейтингу России со стабильного на позитивный и статистика по экономике РФ приведут к росту иностранных портфельных инвестиций в российские компании, считает глава фонда Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак (Kyle Shostak).

График
© Fotolia/ Sergey Nivens
Российской экономике предрекли рост на уровне развитых стран
По его словам, в планах его фонда инвестировать в российский рынок акций "от 100 миллионов долларов и более".

Ранее международное агентство S&P улучшило прогноз по суверенному рейтингу России на уровне "BB+" до позитивного со стабильного.

"Это (пересмотр рейтинга) небольшое улучшение, но оно показательно. То есть это, безусловно, дает надежду на то, что при следующем цикле пересмотра, который предстоит, повысится и сам рейтинг… Опыт показывает, что (при таком пересмотре) увеличиваются портфельные инвестиции, особенно, деньги, которые заходят через ETF (Exchange Traded Fund)", — сказал РИА Новости Шостак по итогам встречи с российскими и американскими компаниями в нью-йоркском офисе торгпреда РФ.

"В данный момент такого притока не наблюдается. А наблюдался противоположный тренд. И связан он был с психологическим фактором, что ожидания, связанные с быстрым пересмотром отношений (США с РФ из-за победы в предвыборной гонке Дональда Трампа), оказались нереалистичными. Но я думаю, что когда выйдут очередные квартальные цифры, ближе к маю-июню, увеличение инвестиций произойдет", — считает Шостак.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Орешкин: российская экономика переходит к росту
Интерес будет проявляться к "практически всем ликвидным бумагам". Это нефтегазовые, телекоммуникационные, банковские бумаги, потребительский спектр. "Инвесторов здесь можно соблазнить ростом от 20% и выше. И есть сектора, которые вполне этот рост могут обеспечить", — уверен он.

"Есть понимание, что экономика в целом начнет пусть скромно, но расти. Период стагнации, по-моему, пройден. Корреляция рубля — более-менее стабильна на ближайшую перспективу. Даже несмотря на то, что нефть уйдет немножко ниже – до 40 долларов за баррель и рынки просядут, это будет дополнительный фактор того, что инвестировать нужно именно сейчас", — резюмирует он. Шостак также не исключил, что "возможно некоторое переосмысление наследия Обамы, в части санкций, которые относятся к секторальным спискам", но "дух и сила этих санкций на ближайшую перспективу сохраняются".

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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asket 123
Это реалии бизнеса которые не одержимы русофобией
09:10
30.03.2017
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Перец
Так мы заживём или нет?
07:39
30.03.2017
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Сергей Латкин
Перец, если так хочется зажить - вертись сам. Подачек никто не даст.
08:11
30.03.2017
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