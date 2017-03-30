Cenovus Energy покупает у ConocoPhillips нефтегазовые активы в Канаде

МЕХИКО, 30 мар – РИА Новости. Энергокомпания Cenovus Energy договорилась о выкупе 50% в совместном с американской ConocoPhillips предприятии по разработке нефтеносных песков в Канаде, а также ряд других активов на 17,7 миллиарда канадских долларов (13,2 миллиарда долларов США), говорится в сообщении Cenovus.
Сделку планируется завершить во втором квартале 2017 года.
В начале марте англо-голландская Royal Dutch Shell договорилась о продаже активов в районе нефтеносных песков Канады на 8,5 миллиарда долларов "дочке" крупнейшего независимого производителя нефти Канады, Canadian Natural Resources.
Канада занимает третье место в мире по запасам нефти, однако добывать битумную канадскую нефть тяжело и крайне дорого. На фоне снижения мировых цен на нефть с середины 2014 года около 20 проектов в регионе было остановлено.