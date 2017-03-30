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Экономика

Аналитики прогнозируют рост российского страхового рынка в 2017 году

01:2630.03.2017
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Страховой полис. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Киркач

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8,8%, а затем, до 2021 года, ежегодно будет повышаться на 11%, прогнозируют эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"В 2017 году страховой рынок вырастет на 8,8%. По сравнению с прошлым годом (+15%) темпы роста будут менее высокими, однако намного опередят прогнозируемый рост российской экономики в текущем году (+5,8% в номинальном выражении)", — говорится в исследовании АКРА (есть в распоряжении РИА Новости).

Там же отмечается, что низкий уровень проникновения услуг по страхованию обеспечит высокие темпы развития сектора — "на горизонте 2017–2021 годов рынок будет ежегодно повышаться на 11%".

Автокаско: взлет после падения

Страховой полис в одной из страховых компаний. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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В АКРА считают, что после двух лет снижения страховые премии по автокаско в 2017 году ожидает позитивная динамика.

"Прогнозируемое повышение составит 2,6%. В последующие четыре года средний темп прироста достигнет 10,1%", — говорится в исследовании.

По прогнозу АКРА, динамика сегмента определяется ожидаемым увеличением объема продаж новых автомобилей. "По мере оздоровления экономической ситуации с 2017 года объемы продаж новых автомобилей начнут повышаться. Факторами роста выступят отложенный спрос и стабилизация доходов населения", — поясняется в материалах.

Вместе с тем, в 2017 году средняя премия на один полис, сократившаяся в минувшем году в связи с массовым распространением страхования с франшизой, продолжит снижаться, однако это не помешает сегменту показать номинальный рост, отмечают аналитики АКРА.

Но дальнейшее падение средней премии, по их мнению, будет угрожать устойчивости операционной прибыли автостраховщиков.

ОСАГО: рост продолжится, тарифы не изменятся

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Путин подписал закон о приоритете натуральной компенсации по ОСАГО
По прогнозам АКРА, премии по ОСАГО вырастут.

"Начиная с 2017 года ожидается восстановление доли застрахованных машин до уровня 2012–2014 годов. Мы полагаем, что инициативы Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА), направленные на предотвращение использования поддельных бланков страховых полисов и повышение доступности страхования (внедрение системы "Единый агент" и электронных полисов), позволят повысить уровень застрахованности совокупного автопарка РФ", — уточняется в материалах АКРА.

По мнению аналитиков рейтингового агентства, положительный эффект также окажет прогнозируемая стабилизация реальных располагаемых доходов населения.

Что касается тарифов ОСАГО, то, как считают аналитики АКРА, их изменение до 2019 года маловероятно. "Но и после выборов 2018 года ограничения для роста тарифов ОСАГО сохранятся: на послевыборный период уже отложено внедрение ряда социально чувствительных реформ (налоговая, пенсионная, ЖКХ), реализация которых одновременно ощутимо скажется на благосостоянии населения", — поясняют аналитики.

Мобильные пункты оформления полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Кстати, президент РСА Игорь Юргенс на встрече с журналистами в среду тоже сказал, что до 2019 года базовый тариф ОСАГО "никто не тронет". По его словам, тариф сдерживают, но есть предел этому сдерживанию. РСА считает необходимым изменение тарифов по ОСАГО.

АКРА также подчеркнуло, что при негативном сценарии развития событий в сегменте ОСАГО может быть запущен механизм отказа от лицензий по виду, банкротств страховщиков и прямого участия государства, включая возможное создание специальной компании.

"В ближайшей перспективе наибольшие риски связаны с кризисом системы ОСАГО. Введение электронных полисов и функционирование системы "Единый агент" повысили доступность ОСАГО в проблемных регионах, однако тренд роста убыточности сохраняется. В настоящее время обсуждается законодательная инициатива по возмещению ущерба в натуральной форме. С ней связаны основные надежды страховщиков на стабилизацию финансовых результатов деятельности по ОСАГО", — заключили в АКРА.

Страхование жизни: опережающий рост сохранится

Оформление полисов ОСАГО и КАСКО. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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АКРА отмечает, что страхование жизни остаётся самым динамичным сегментом российского страхового рынка. Аналитики рейтингового агентства ожидают, что в среднесрочной перспективе опережающий рост страхования жизни сохранится, если страховщикам удастся показать удовлетворительные результаты по инвестиционному страхованию.

В этом случае, по мнению аналитиков АКРА, в будущем повысится внимание населения к традиционным видам страхования жизни, в первую очередь к накопительному.

АКРА напомнило, что в 2016 году сегмент страхования жизни показал феноменальный рост (+66%). Основной вклад внесло инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): его развитию способствуют активное участие банков в продажах полисов и снижение процентных ставок по депозитам.

"Умеренно жесткая политика Банка России по поддержанию положительных процентных ставок придаст импульс дальнейшему росту сегмента при условии, что клиенты, воспользовавшиеся услугой ИСЖ, будут удовлетворены результатами", — считают аналитики.

Страхование имущества и ДМС

Противники реформ президента США Дональда Трампа в области здравоохранения. 22 марта 2017 года
© REUTERS/ Aaron P. Bernstein
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АКРА сохраняет свой взгляд на сегменты страхования имущества предприятий и ДМС, ожидая, что страховые премии в них в среднесрочной перспективе будут повышаться пропорционально динамике макроэкономических показателей.

"Положительным фактором для сегмента страхования имущества станет продолжение стабилизации денежно-кредитной сферы, в частности снижение процентных ставок и повышение доступности кредитов для предприятий реального сектора. Низкий уровень инвестиций в основной капитал будет сдерживать рост премий", — говорится в исследовании АКРА.

С учетом ожидания сравнительно слабой макроэкономической динамики АКРА полагает, что рост премий по ДМС останется низким до 2021 года. Переход сегмента к росту в реальном выражении возможен после оживления экономической ситуации и изменения рынка труда в пользу работников.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
alex.yalta2014
У аналитиков не аналитический склад ума! При таких ценах и безответственности страховщиков страхователей точно будет всё меньше и меньше!
07:48
30.03.2017
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