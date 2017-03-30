Инвестор: возможны краткие торговые войны из-за политики Трампа

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Новая торгово-экономическая политика президента США Дональда Трампа может вылиться пусть и краткосрочные, но торговые войны с крупнейшими мировыми экономиками, в частности с Китаем, считает глава фонда Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак (Kyle Shostak).

"Что касается опасений экономического характера, они состоят в том, что те идеи его, которые относятся к торговым соглашениям, будут выражаться пусть и в краткосрочных, но торговых войнах", — сказал Шостак по итогам встречи российского и американского бизнеса в Нью-Йорке.

Главной угрозой здесь, скорее является именно вопрос торговых войн, возможное ухудшение отношений с Китаем и давление на американских экспортеров, которые возможно будут страдать из-за вероятного укрепления доллара, считает Шостак. "Федеральный резерв со своими интервенциями этот вопрос вряд ли решит", — заключил он.

Ранее, выступая в конгрессе, Трамп заявил, что не является сторонником политики изоляции в экономике, однако считает, что экономические соглашения между странами должны быть "честными".

Другие обещания выполнимы

Шостак так же добавил, что на его взгляд, Трамп, тем не менее, сможет выполнить обещание и сократить госдолг, который уже превышает 100% годового ВВП США. "Если он будет разумным фискальным менеджером, то, что он проектировал – сокращение расходов, скорее всего, это получится. Я думаю, что в конце его срока мы увидим понижение общего госдолга", — отметил инвестор.

Инвестор полагает, что новой администрации удалось поладить с нынешней главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джаннет Йеллен. И поэтому тренд, который был начат текущим руководством ФРС продолжится.

Капитал не убежит

По его словам, "планирующиеся повышения ставок Федрезервом на ближайшие 2-3 года развивающиеся рынки вполне смогут абсорбировать", вопреки опасениям, что произойдет серьезное бегство капиталов в доллар. Хотя "в момент повышения рынки будет лихорадить", считает он.

"Развивающиеся рынки (куда входит и РФ — ред) торговались негативно на протяжении 5-6 лет. Прошлый год был возвратом. Эта ситуация с выборами в Америке застала врасплох всех, какие-то вещи были пересмотрены, но в настоящее время — к апрелю этого года более-менее страсти поулеглись. Тренд, который задала Йеллен закладывает в сознание игроков, что развивающиеся рынки будут в состоянии эти перемены абсорбировать и вполне открыты для капитала", — отмечает он.