Спим.Ру и Орматек выпускают совместную приват-коллекцию матрасов

Один из крупнейших магазинов ортопедических матрасов, работающий со всеми регионами страны, Спим.Ру объявил о выпуске совместной приват-коллекции с одним из ведущих производителей товаров для сна в России — компанией Орматек.
В данный момент специализированный магазин SPIM.RU является официальным ритейлером бренда. Сегодня в каталоге магазина представлено более ста пружинных и беспружинных моделей различной жесткости и наполнения от этого производителя. Официальное партнерство и особые условия сотрудничества позволяют магазину предлагать продукцию марки Орматек на выгодных условиях и с гарантией непосредственно от производителя.
Кроме того, Спим.Ру и Орматек вышли на новый уровень сотрудничества, выпустив приват-коллекцию ортопедических матрасов. Производство коллекции ведется с прошлого года, и в этом месяце производитель пополнит каталог магазина еще несколькими эксклюзивными новинками.
В данный момент коллекция "Орматек для Спим.Ру" включает 14 моделей матрасов с пружинами и без пружин — модели Умка, Нильс, Variant, SkyRoll, Plush, Palma* и другие.
В коллекцию вошли топовые модели матрасов, в которых выбрано самое нужное покупателям, и отброшены вещи, которые слабо влияют на комфорт, но значительно — на цену. В итоге получился идеальный продукт по доступной цене.
Доступные, практичные матрасы с хорошими эксплуатационными свойствами и по справедливой цене будут пользоваться повышенным спросом у россиян, которые не хотят переплачивать за ненужные им особенности изделий и непрактичные излишества. Особое внимание было уделено максимальному весу на спальное место — теперь некоторые модели матрасов могут комфортно использоваться длительный срок людьми с весом до 120 килограммов. А для еще более полных людей разработана специальная модель Force** с усиленными пружинами.
Основными наполнителями жестких и очень жестких матрасов стали плотный пенополиуретан (ППУ), кокос, комбинированный кокос и латекс.
Наполнителями для мягких матрасов и матрасов умеренной жесткости стали ППУ, мемориформ, искусственный и натуральный латекс.
Уникальным материалом для некоторых моделей стала кактусовая койра. Пружинные модели коллекции укомплектованы независимыми пружинами — от 256 до 500 штук на квадратный метр.
Получить подробную информацию о моделях эксклюзивной коллекции известного производителя, разработанной специально для Спим.Ру, вы можете по этой ссылке.
* Вариант, Скайролл, Плаш, Пальма
**Форс
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