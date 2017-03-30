Спим.Ру и Орматек выпускают совместную приват-коллекцию матрасов

Один из крупнейших магазинов ортопедических матрасов, работающий со всеми регионами страны, Спим.Ру объявил о выпуске совместной приват-коллекции с одним из ведущих производителей товаров для сна в России — компанией Орматек.

В данный момент специализированный магазин SPIM.RU является официальным ритейлером бренда. Сегодня в каталоге магазина представлено более ста пружинных и беспружинных моделей различной жесткости и наполнения от этого производителя. Официальное партнерство и особые условия сотрудничества позволяют магазину предлагать продукцию марки Орматек на выгодных условиях и с гарантией непосредственно от производителя.

Кроме того, Спим.Ру и Орматек вышли на новый уровень сотрудничества, выпустив приват-коллекцию ортопедических матрасов. Производство коллекции ведется с прошлого года, и в этом месяце производитель пополнит каталог магазина еще несколькими эксклюзивными новинками.

В данный момент коллекция "Орматек для Спим.Ру" включает 14 моделей матрасов с пружинами и без пружин — модели Умка, Нильс, Variant, SkyRoll, Plush, Palma* и другие.

В коллекцию вошли топовые модели матрасов, в которых выбрано самое нужное покупателям, и отброшены вещи, которые слабо влияют на комфорт, но значительно — на цену. В итоге получился идеальный продукт по доступной цене.

Доступные, практичные матрасы с хорошими эксплуатационными свойствами и по справедливой цене будут пользоваться повышенным спросом у россиян, которые не хотят переплачивать за ненужные им особенности изделий и непрактичные излишества. Особое внимание было уделено максимальному весу на спальное место — теперь некоторые модели матрасов могут комфортно использоваться длительный срок людьми с весом до 120 килограммов. А для еще более полных людей разработана специальная модель Force** с усиленными пружинами.

Основными наполнителями жестких и очень жестких матрасов стали плотный пенополиуретан (ППУ), кокос, комбинированный кокос и латекс.

Наполнителями для мягких матрасов и матрасов умеренной жесткости стали ППУ, мемориформ, искусственный и натуральный латекс.

Уникальным материалом для некоторых моделей стала кактусовая койра. Пружинные модели коллекции укомплектованы независимыми пружинами — от 256 до 500 штук на квадратный метр.

Получить подробную информацию о моделях эксклюзивной коллекции известного производителя, разработанной специально для Спим.Ру, вы можете по этой ссылке.

* Вариант, Скайролл, Плаш, Пальма

**Форс

На правах рекламы