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Экономика

Экспертный совет при кабмине поддержал объединение "Платона" и ГЛОНАСС

18:5229.03.2017
(обновлено: 18:57 29.03.2017)
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Стенд государственной системы взимания платы Платон. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. В экспертном совете при правительстве РФ считают идею объединения государственных систем "Платон" и ГЛОНАСС целесообразной и технически возможной, об этом журналистам заявил член совета Андрей Ионин.

Автомашина контроля оплаты проезда пользователей государственной системы взимания платы Платон на одной из подмосковных автодорог. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Минтранс обсуждает объединение сервисов "Платона" и ГЛОНАСС

Ранее в среду глава Минтранса Максим Соколов кулуарах международного форума "Арктика-территория диалога" заявил журналистам, что Минтранс РФ обсуждает объединение сервисов системы взимания платежей с грузовиков массой свыше 12 тонн "Платон" и глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

"Во-первых, обе эти системы являются собственностью государства. Поэтому их интеграция позволит избежать дублирования расходов и мероприятий. Во-вторых, и система "Платон", и система "ЭРА-ГЛОНАСС" построены на российском ПО и российских решениях. Это обеспечивает наш технологический суверенитет и одновременно позволяет технически осуществить эту интеграцию", — сказал Ионин.

Он также отметил, что указанные системы являются наиболее массовыми на российском автомобильном транспорте и охватывают основные сегменты этого рынка — легковой и грузовой транспорт. Стратегия развития каждой из систем предполагает создание на ее основе сервисной экосистемы в интересах автовладельцев, водителей, автопроизводителей, страховых компаний, органов надзора. "Стандартизация информации и оборудования позволит создавать единые сервисы, что объективно снизит барьеры для развития и улучшит качество самих сервисов", — пояснил Ионин.

Автомашина контроля оплаты проезда пользователей, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон, на одной из подмосковных автодорог
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Эксперт: "Платон" вскрывает проблемы с "серым" грузопотоком на Кавказе

По словам эксперта, еще одно важное преимущество интеграции систем в том, что у Платона уже есть работающая платформа федерального масштаба с понятной клиентской аудиторией и ее потребностями. "Думаю, "Платон" может стать ядром сервисной экосистемы на российском автомобильном транспорте", — заключил Ионин.

Ранее глава Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал о планах создания единой информационной платформы, которая может объединить сервисы системы "Платон" и навигационной системы ГЛОНАСС.

Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

ГЛОНАСС – российская спутниковая система навигации, предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС – единственная система в мире, которая предоставляет доступ к гражданскому сигналу глобального позиционирования в двух частотных диапазонах L1 и L2 потребителям по всему миру на безвозмездной основе. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 космических аппарата, которые движутся в трёх орбитальных плоскостях. Развитием проекта ГЛОНАСС занимается "Роскосмос" и министерства и ведомства РФ.

Платон на дорогах России
© РИА Новости, Инфографика
"Платон" на дорогах России
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Экономика
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