"Вертолеты России" обсуждают вопрос поставок продукции в Афганистан

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Возможность новых поставок российских вертолетов в Афганистан обсуждается, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Эта тема обсуждается на уровне госпосредника, поэтому если такой контракт появится, мы, конечно, будем качественно обеспечивать поставку", — сказал Богинский, отвечая на вопрос РИА Новости, планируются ли новые поставки вертолетов в Афганистан.

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар провел 17 марта в Москве переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Как он позже заявил в интервью РИА Новости, стороны достигли значительного прогресса в вопросе поставок вертолетов, а также в обеспечении условий по ее ремонту и содержанию.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что стороны обсуждают различные варианты поставок Кабулу ударных вертолетов Ми-35. Он заявлял, что Кабул хотел бы получить вертолеты "максимально безвозмездно", но Москва настроена на поставки только на коммерческой основе. Пока речи нет не только о новом контракте — не исполнен и контракт 2002 года на поставку пяти Ми-35. По его словам, вопрос упирается в финансирование, которое должны, по контракту, выполнять США, но Вашингтон этот проект не финансирует.

Другой связанный с поставками вертолетов вопрос также пока находится в стадии обсуждения, речь идет об открытии сервисного центра по ремонту уже закупленных российских машин. Ранее глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани в интервью РИА Новости выразил надежду, что это случится уже в 2017 году.