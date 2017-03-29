Оленеводы попросили у Рогозина помощи с реализацией своей продукции

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на форуме "Арктика — территория диалога" попросил региональных оленеводов, обратившихся к нему за помощью в связи с российско-норвежским проектом по реализации продукции оленеводства, написать общий план для рассмотрения данного вопроса.

По словам представителя проекта, российско-норвежский проект поддерживается, в том числе, Минэкономразвития РФ, республикой Саха, участие в нем принимают оленеводы Норвегии, Швеции, Финляндии, Монголии, Китая. По его словам, они предлагают экологически чистый эксклюзивный продукт, но есть проблемы, в том числе с транспортировкой. По этому вопросу оленеводы уже разрабатывают план с Минэкономразвития.

"Чтобы не просто так поговорили, подготовьте, напишите общий план работы с учетом этого вопроса, и мы постараемся", — сказал Рогозин в ответ на обращение оленеводов.

Оленеводы преподнесли вице-премьеру РФ в дар веревку, которая, по их словам, "удлиняет руку" на 20 метров, что в Арктике бывает вопросом жизни и смерти.