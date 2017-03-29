Россия решила проблему влияния санкций на строительство атомных ледоколов

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Проблему влияния западных санкций на строительство новых российских атомных ледоколов удалось полностью решить, заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков на заседании государственной комиссии по развитию Арктики. Это мероприятие проходит в рамках форума "Арктика — территория диалога".

Осьмаков сообщил, что срок сдачи головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" немного откладывается. Это связано, в том числе, с использованием на судне инновационного оборудования. Также, по его словам, на смещение сроков повлияли западные санкции.

"Но эта проблема полностью решена", — сказал Осьмаков.

Сейчас "Балтийский завод — Судостроение" (Санкт-Петербург) строит три атомных ледокола проекта 22220 — "Арктика" (головной ледокол), "Сибирь" и "Урал". Они станут самыми большими и самыми мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров.