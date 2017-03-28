Путин отметил важность создания условий для межбанковских связей с Ираном

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия и Иран отметили важность создания благоприятных условий для развития межбанковских связей, использования национальных валют во взаимных расчетах, а также поставок сельхозпродукции, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Признано необходимым активизировать работу по реализации дорожной карты сотрудничества в торговле и промышленности, отмечена важность создания благоприятных условий для поставок сельскохозяйственной продукции, продовольствия, для развития межбанковских связей и использования национальных валют во взаимных расчетах", — сказал Путин.

Он отметил, что в ходе встречи с участием руководителей ведомств и представителей крупного бизнеса были проанализированы возможности для дальнейшего наращивания взаимных товарных потоков и инвестиций, расширения контактов в области инноваций и новых технологий.

"В этой связи поставлены конкретные задачи пред двухсторонней межправительственной комиссией и комиссией высокого уровня в научно-технической сфере", — добавил Путин.