В России запретят продажу спиртосодержащей пищевой продукции на 90 дней

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В России продлят запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции еще на 90 дней, кроме того, на этот же срок вводится запрет на продажу аналогичной пищевой продукции, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В конце декабря после массовых отравлений розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией приостановили на 30 суток, а позже действие запрета продлили еще на 60 суток.

Поручение председателя правительства о новых мерах в этой области Роспотребнадзор получил во вторник. Собеседница агентства добавила, что постановление уже подписано и находится в Минюсте, оно вступит в силу после регистрации и опубликования.

Попова отметила, что под запрет попадут так называемые спиртосодержащие пищевые добавки — суррогат, который заменил на "рынке" непищевые жидкости.

По словам главы ведомства, на факт продажи таких добавок обращают внимание и бизнес-ассоциации. Производители считают, что запрет торговать этой продукцией не нанесет ущерба законному бизнесу.

Попова подчеркнула, что ограничение не касается легального алкоголя. Она также уточнила, что речь идет только о жидких формах добавок. "Сюда не отнесены пищевые добавки и ароматизаторы сухие и на масляной основе", — добавила глава Роспотребнадзора.

В последнее время отмечаются случаи, когда спиртосодержащие пищевые добавки продаются по низким ценам под видом ароматизаторов для выпечки. Жидкость разливают в стеклянные или пластиковые бутылки объемом от 0,5 до 1,5 литра, которые напоминают тару обычного алкоголя.

В январе прокуратура Рязанской области сообщила РИА Новости о проверке фирмы-производителя подобных "добавок-ароматизаторов" крепостью 40% под названием "Пшеничная" и "Коньяк". Цена такой бутылки, на которой не было акцизной марки, — чуть больше 100 рублей.