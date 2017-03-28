В России запретят продажу спиртосодержащей пищевой продукции на 90 дней

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В России продлят запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции еще на 90 дней, кроме того, на этот же срок вводится запрет на продажу аналогичной пищевой продукции, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Поручение председателя правительства о новых мерах в этой области Роспотребнадзор получил во вторник. Собеседница агентства добавила, что постановление уже подписано и находится в Минюсте, оно вступит в силу после регистрации и опубликования.
Попова отметила, что под запрет попадут так называемые спиртосодержащие пищевые добавки — суррогат, который заменил на "рынке" непищевые жидкости.
Попова подчеркнула, что ограничение не касается легального алкоголя. Она также уточнила, что речь идет только о жидких формах добавок. "Сюда не отнесены пищевые добавки и ароматизаторы сухие и на масляной основе", — добавила глава Роспотребнадзора.
В январе прокуратура Рязанской области сообщила РИА Новости о проверке фирмы-производителя подобных "добавок-ароматизаторов" крепостью 40% под названием "Пшеничная" и "Коньяк". Цена такой бутылки, на которой не было акцизной марки, — чуть больше 100 рублей.