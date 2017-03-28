Источник рассказал, кому "Лукойл" хочет продать свои АЗС

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. "Лукойл" намерен продать треть своих АЗС из-за низкой рентабельности; в числе покупателей рассматриваются и иностранные инвесторы, рассказал РИА Новости источник в компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Лукойл" намерен продать часть своих автозаправок. Сейчас сеть компании включает 2,5 тысячи АЗС.

"Лукойл" не будет продавать свои АЗС с дисконтом, компания рассматривает только долгосрочных инвесторов. Поэтому мы в том числе будем рассматривать предложения китайских и ближневосточных инвесторов", — отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас розничный рынок в России не приносит доходов из-за неблагоприятной экономической ситуации и роста акцизов на бензин.

В пресс-службе "Лукойла" комментировать сообщения о продаже АЗС отказались.

Ранее глава компании Вагит Алекперов сообщал, что доходность "Лукойла" в 2017 году может сократиться на 40-50 миллиардов рублей из-за роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль страны. В частности, по его словам, из-за повышения акцизов на бензин компания должна пропорционально повышать цену на АЗС, но не делает этого, так как потребители не готовы к подобному росту цен.