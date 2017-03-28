Fitch: продажа украинской "дочки" не повлияет на рейтинг Сбербанка

Ситуация с "дочками" российских банков на Украине (80)

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Продажа Сбербанком украинской "дочки" никак не повлияет на рейтинг головного российского банка, заявили РИА Новости в международном рейтинговом агентстве Fitch.

Сбербанк имеет долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах от Fitch на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

"Никак не повлияет. Дочка нематериальна относительно баланса группы", — сказал старший директор группы Fitch по рейтингованию финансовых институтов Александр Данилов, отвечая на соответствующий вопрос.

По итогам первых трех кварталов 2016 года на украинскую "дочку" Сбербанка приходилось менее 0,5% активов группы — порядка 115 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позже сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.