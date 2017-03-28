Ситибанк не планирует уходить с украинского рынка

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Ситибанк не планирует следовать примеру Сбербанка, продавшего украинскую "дочку", и уходить из Украины, сообщили РИА Новости в банке.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. "Норвик банк" позже сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева.

"Подтверждаем, что Citi не планирует уходить из Украины", — сообщили в пресс-службе. Ситибанк входит в тридцатку крупнейших банков РФ.

Украина с 23 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Российские госбанки ищут пути выхода с рынка Украины.