Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены санкций против России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, заявил, что больше всех желает этого.
Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.