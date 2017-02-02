Мексика ищет соглашения о свободной торговле с Британией на фоне Brexit

МЕХИКО, 2 фев — РИА Новости. Главы МИД Мексики и Великобритании провели в среду телефонный разговор, обсудив возможности заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами.
Ранее палата общин парламента Соединенного Королевства во втором чтении поддержала законопроект о начале процедуры выхода страны из ЕС. Третье чтение состоится 8 февраля, после чего документ поступит на рассмотрение палаты лордов. Правительство заявляло, что надеется на максимально быстрое принятие документа парламентом.
Мексика в свою очередь ищет новых партнеров после обострения отношений с США и намерена расширить действующее торговое соглашение с ЕС на фоне неопределенности с будущим соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, сообщил ранее министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал ряд намерений, направленных на защиту экономики США. В частности, он подписал указ о выходе из ТТП, в рамках которого планировалось создание зоны свободной торговли в АТР. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Ряд экспертов связывали такое решение с глобальной тенденцией к протекционизму.