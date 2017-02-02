Мексика ищет соглашения о свободной торговле с Британией на фоне Brexit

МЕХИКО, 2 фев — РИА Новости. Главы МИД Мексики и Великобритании провели в среду телефонный разговор, обсудив возможности заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами.

"Оба министра подчеркнули свою приверженность продолжению укрепления и углубления двусторонних связей, в частности, высказали намерение вести переговоры по соглашению о свободной торговле между Мексикой и Великобританией, как только это позволит процесс выхода из ЕС", — говорится в сообщении мексиканского МИД по итогам беседы.

Ранее палата общин парламента Соединенного Королевства во втором чтении поддержала законопроект о начале процедуры выхода страны из ЕС. Третье чтение состоится 8 февраля, после чего документ поступит на рассмотрение палаты лордов. Правительство заявляло, что надеется на максимально быстрое принятие документа парламентом.

Мексика в свою очередь ищет новых партнеров после обострения отношений с США и намерена расширить действующее торговое соглашение с ЕС на фоне неопределенности с будущим соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, сообщил ранее министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо.

Он сообщил, что президент Энрике Пенья Ньето дал поручения начать переговоры о достижении соглашений о свободной торговле сразу с шестью странами, входящими в Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Речь идет об Австралии, Брунее, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапуре и Вьетнаме.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал ряд намерений, направленных на защиту экономики США. В частности, он подписал указ о выходе из ТТП, в рамках которого планировалось создание зоны свободной торговли в АТР. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Ряд экспертов связывали такое решение с глобальной тенденцией к протекционизму.