Угольная столица Сахалина войдет в состав Свободного порта Владивосток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев — РИА Новости. Углегорский район, расположенный на западном побережье Сахалина, войдет в состав Свободного порта Владивосток, сообщает в четверг пресс-служба губернатора Сахалинской области.
Сегодня на территории Углегорского района реализуется крупный инвестиционный проект, связанный с увеличением добычи угля на Солнцевском разрезе, развитием портовой и горнодобывающей инфраструктуры. Разведанные запасы угля на месторождении оцениваются в 300 миллионов тонн. Большая часть добытого топлива идет на экспорт через порт соседнего Шахтерска, потребности Сахалина в нем полностью закрыты.
По его мнению, в дальнейшем на статус Свободного порта сможет претендовать и Невельский городской округ, которому необходимо подобрать потенциальных резидентов из числа бизнес-структур.
Режим Свободного порта сейчас действует в четырех дальневосточных регионах и распространен в том числе на Корсаковский городской округ Сахалинской области.