Угольная столица Сахалина войдет в состав Свободного порта Владивосток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев — РИА Новости. Углегорский район, расположенный на западном побережье Сахалина, войдет в состав Свободного порта Владивосток, сообщает в четверг пресс-служба губернатора Сахалинской области.

"Соответствующую инициативу сахалинских властей накануне поддержал вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев", — говорится в сообщении.

Сегодня на территории Углегорского района реализуется крупный инвестиционный проект, связанный с увеличением добычи угля на Солнцевском разрезе, развитием портовой и горнодобывающей инфраструктуры. Разведанные запасы угля на месторождении оцениваются в 300 миллионов тонн. Большая часть добытого топлива идет на экспорт через порт соседнего Шахтерска, потребности Сахалина в нем полностью закрыты.

"По нашим оценкам, распространение режима свободного порта на Углегорский район позволит реализовать здесь более 10 проектов с общим объемом инвестиций около 60 миллиардов рублей. Приоритетным направлением станет развитие угольной отрасли. Будут созданы новые рабочие места как в порту, так и на угольном разрезе", — приводит пресс-служба слова губернатора Сахалина Олега Кожемяко.

По его мнению, в дальнейшем на статус Свободного порта сможет претендовать и Невельский городской округ, которому необходимо подобрать потенциальных резидентов из числа бизнес-структур.

Режим Свободного порта сейчас действует в четырех дальневосточных регионах и распространен в том числе на Корсаковский городской округ Сахалинской области.