Аналитики считают, что Банк Англии полгода не будет менять ставку

ЛОНДОН, 2 фев — РИА Новости, Наталья Копылова. Банк Англии на заседании комитета по денежной политике в четверг сохранит процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% и не будет менять параметры выкупа активов с рынка, полагают опрошенные РИА Новости аналитики.
Инфляция в пределах допустимого
Инфляция в Великобритании в декабре выросла в годовом выражении достигла максимума с июля 2014 года, составив 1,6%. Это выше ожидавшихся рынком 1,4%. В месячном выражении потребительские цены в стране в декабре выросли на 0,5% против прогноза аналитиков на уровне 0,3%.
"Мы продолжаем ожидать продления периода пассивной монетарной политики с сохранением процентной ставки в этом году на уровне 0,25% с небольшим шансом, что комитет объявит дальнейший выкуп активов, когда закончится текущая программа", — считает экономист Oxford Economics Мартин Бек.
"Пока высок уровень занятости и кредитоспособности населения, потребители могут продолжать тратить средства, создавая риски снижения для роста экономики. В итоге мы ожидаем, что сокращение реальных доходов окажет давление на потребление", — заявляют аналитики.
Новые прогнозы регулятора
Главное, на что будут обращать внимание участники рынка в четверг — риторика Банка Англии. По мнению экспертов Bank of America Merrill Lynch, послание регулятора будет нейтральным, но сбалансированным.
Рынок также ждет, что Банк Англии может повысить прогноз по инфляции и улучшить ранее сделанные прогнозы по экономическому росту.
Последнее заседание регулятора по процентной ставке состоялось в середине декабря 2016 года. На нем было принято решение сохранить основные параметры монетарной политики — базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и объем выкупа активов с рынка в размере 435 миллиардов фунтов стерлингов.