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Экономика

Аналитики считают, что Банк Англии полгода не будет менять ставку

03:4202.02.2017
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Банк Англии. Архивное фото
© public domain

ЛОНДОН, 2 фев — РИА Новости, Наталья Копылова. Банк Англии на заседании комитета по денежной политике в четверг сохранит процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% и не будет менять параметры выкупа активов с рынка, полагают опрошенные РИА Новости аналитики.

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С учетом текущего состояния британской экономики и несбывшихся негативных прогнозов, данных после референдума в июне 2016 года, регулятор, скорее всего, улучшит свои макроэкономические ожидания — а процентная ставка останется неизменной еще как минимум полгода-год, считают эксперты.

Инфляция в пределах допустимого

Инфляция в Великобритании в декабре выросла в годовом выражении достигла максимума с июля 2014 года, составив 1,6%. Это выше ожидавшихся рынком 1,4%. В месячном выражении потребительские цены в стране в декабре выросли на 0,5% против прогноза аналитиков на уровне 0,3%.

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Однако, по мнению экспертов, инфляционный показатель остается пока в пределах допустимого значения для баланса экономики, поэтому сейчас на решении Банка Англии по ставке не отразится. К тому же последние макроэкономические данные оказались лучше прогноза — ВВП Великобритании в четвертом квартале 2016 года, по первой оценке, увеличился в годовом выражении на 2,2% против прогноза в 2,1%, а в квартальном — на 0,6% против ожидавшихся 0,5%.

"Мы продолжаем ожидать продления периода пассивной монетарной политики с сохранением процентной ставки в этом году на уровне 0,25% с небольшим шансом, что комитет объявит дальнейший выкуп активов, когда закончится текущая программа", — считает экономист Oxford Economics Мартин Бек.

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Экономисты Bank of America Merrill Lynch предупреждают, что нынешнее равновесие, когда слабеющий фунт и растущая инфляция не оказывают влияния на экономический рост и потребление, не будет продолжаться вечно. Поэтому рано или поздно регулятору придется вмешаться.

"Пока высок уровень занятости и кредитоспособности населения, потребители могут продолжать тратить средства, создавая риски снижения для роста экономики. В итоге мы ожидаем, что сокращение реальных доходов окажет давление на потребление", — заявляют аналитики.

Новые прогнозы регулятора

Главное, на что будут обращать внимание участники рынка в четверг — риторика Банка Англии. По мнению экспертов Bank of America Merrill Lynch, послание регулятора будет нейтральным, но сбалансированным.

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"Мы думаем, что банк даст простой посыл: устойчивый рост сегодня —это хорошая новость, но похоже, что рост не будет продолжаться в будущем. Дайте нам шесть месяцев на то, чтобы узнать правы ли мы. Если не правы, то мы начнем думать о повышении ставки", — предположили экономисты.

Рынок также ждет, что Банк Англии может повысить прогноз по инфляции и улучшить ранее сделанные прогнозы по экономическому росту.

Последнее заседание регулятора по процентной ставке состоялось в середине декабря 2016 года. На нем было принято решение сохранить основные параметры монетарной политики — базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и объем выкупа активов с рынка в размере 435 миллиардов фунтов стерлингов.

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