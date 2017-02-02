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Экономика

Ципрас: греческие СМИ должны банкам свыше миллиарда евро

01:4802.02.2017
01481
Пачки купюр по пятьсот евро
© Fotolia/ alswart

АФИНЫ, 2 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Политические партии и средства массовой информации набрали в банках Греции ничем не обеспеченных кредитов на сотни миллионов евро, которые не собираются отдавать, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в парламенте.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© Фото: Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea Bonetti
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На слушаниях в среду в Греции обсуждаются итоги работы комиссии по расследованию долгов политических партий и СМИ. Слушания идут уже более 10 часов.

Больше всего кредитов получили консервативная "Новая демократия" (НД) и левоцентристская ПАСОК, проигравшие выборы в январе 2015 года.

"НД и ПАСОК "съели" — только от банков — 400 миллионов евро. Эти кредиты выдавались с гарантией будущей государственной помощи. Ни один банкир не спросил, чем обеспечены кредиты, которые он выдавал. Вам когда-нибудь приходило на ум, что это деньги греческого народа и их надо вернуть?" — заявил премьер.

По его словам, СМИ задолжали банкам 1,3 миллиарда евро. "Большинство из них заимствованы безвозвратно. Сын господина Психариса (Ставрос Психарис, издатель крупнейших греческих газет, глава издательской группы ДОЛ, которой грозит банкротство — ред.) сообщил комиссии по расследованию, что эти кредиты были предоставлены под "воздух", — сказал Ципрас.

Он заявил, что об этих долгах не только должны узнать граждане, но этим должно заняться правосудие и определить уголовную ответственность политиков.

"Банки выбрасывали деньги в окно, кредитуя банкротившиеся СМИ, чтобы они поддержали вашу политику", — обратился премьер к оппозиции.

То, что банки давали деньги, зная, что они их потеряют, было незаконной сделкой и для тех, кто давал, и для тех, кто брал, сказал Ципрас.

Мужчина с велосипедом на фоне флагов Греции и Евросоюза. Архивное фото
© AP Photo/ Thanassis Stavrakis
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"Пузырь лопнул, и многие издательские группы находятся на краю пропасти — и многие трудящиеся окажутся на улице", — сказал премьер, добавив, что "большие начальники" и "влиятельные журналисты" нашли деньги на "десять жизней".

Согласно материалам расследования, "Новая демократия" должна банкам 210 миллионов евро, ПАСОК — 190 миллионов евро.

Между тем, в списке политических партий, которые брали деньги в банках есть и возглавляемая Ципрасом Коалиция радикальных левых СИРИЗА. Ее долг составляет "всего" 8 миллионов евро, заявил на слушаниях глава оппозиционной партии "Потами" Ставрос Теодоракис.

По его словам, Ципрас в декабре 2010 года направил письмо руководству National bank of Greece с просьбой урегулировать вопрос с кредитом без учета финансовых критериев.

Теодоракис заявил также, что владельцы некоторых средств массовой информации являются акционерами компаний, получающими государственные контракты на работы и поставки.

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