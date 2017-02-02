Президент Мексики анонсировал дату переговоров о будущем NAFTA

МЕХИКО, 2 фев – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил в среду, что переговоры об актуализации условий действующего соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) начнутся примерно через три месяца.

Ранее МИД и Минэкономики страны сообщили, что правительство объявило о начале формального процесса консультаций с представителями частного бизнеса и другими заинтересованными сторонами относительно возможности пересмотра и углубления положений соглашения о NAFTA.

"Консультации, которые мы начинаем и которые согласованы с производственным сектором нашей страны, продлятся 90 дней, по прошествии этого времени нужно будет начать непосредственные переговоры для актуализации нашего соглашения о свободной торговле", — сказал Пенья Ньето в ходе торжественной церемонии запуска программы "Сделано в Мексике".

Президент Мексики признал наличие "точечных разногласий" с администрацией Дональда Трампа, однако подчеркнул важность строительства диалога, исходя из совпадающих позиций и с учетом национального суверенитета.

Ранее глава МИД Мексики Луис Видегарай заявил, что страна не согласится с невыгодными изменениями условий соглашения NAFTA и не исключает, что при таком развитии ситуации выйдет из договора. Он подчеркнул, что смысл NAFTA состоит в свободной торговле, отсутствии пошлин и квот. При этом президент Трамп заявил о необходимости ввести значительные дополнительные налоги для тех компаний, которые уводят рабочие места из США в другие страны, в том числе в соседнюю Мексику.

Соглашение о NAFTA действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Трамп говорил также о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.