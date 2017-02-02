Президент Мексики анонсировал дату переговоров о будущем NAFTA

МЕХИКО, 2 фев – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил в среду, что переговоры об актуализации условий действующего соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) начнутся примерно через три месяца.
"Консультации, которые мы начинаем и которые согласованы с производственным сектором нашей страны, продлятся 90 дней, по прошествии этого времени нужно будет начать непосредственные переговоры для актуализации нашего соглашения о свободной торговле", — сказал Пенья Ньето в ходе торжественной церемонии запуска программы "Сделано в Мексике".
Ранее глава МИД Мексики Луис Видегарай заявил, что страна не согласится с невыгодными изменениями условий соглашения NAFTA и не исключает, что при таком развитии ситуации выйдет из договора. Он подчеркнул, что смысл NAFTA состоит в свободной торговле, отсутствии пошлин и квот. При этом президент Трамп заявил о необходимости ввести значительные дополнительные налоги для тех компаний, которые уводят рабочие места из США в другие страны, в том числе в соседнюю Мексику.