Премьер-министр Греции обещает не отступать перед МВФ и кредиторами

АФИНЫ, 2 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что вторая оценка программы реформ завершится без принятия дополнительных мер экономии, которые не предусмотрены соглашением с международными кредиторами по третьей программе помощи объемом 86 миллиардов евро.

Греция пытается добиться второй положительной оценки хода реформ, без чего Афины не могут получать кредиты, необходимые для обслуживания долга. Ряд европейских стран требует участия МВФ в программе помощи, по которой средства пока выдает лишь ESM. Со своей стороны Международный валютный фонд заявляет, что будет полноценно участвовать в программе кредитования Греции, то есть оказывать не только консультативную, но и кредитную поддержку, если Афины согласятся на ряд новых реформ, рассчитанных на период после завершения программы реформ в 2018 году и после 2019 года. МВФ считает необходимыми структурные реформы на рынке труда, пенсионного обеспечения и налогообложения. Однако правительство заявляет, что не намерено законодательно утверждать меры экономии на период, когда его полномочия завершатся.

"Вторая оценка будет завершена без отступления по принципиальным вопросам. То, чего требует МВФ, находится вне рамок любой экономической логики или какой-либо конституционной логики", — заявил Ципрас, выступая в парламенте на слушаниях по долгам политических партий и СМИ.

Он исключил возможность досрочных выборов, как того требует оппозиция.

"То, что вы требуете выборов перед завершением оценки, или недомыслие или полезный идиотизм", — сказал премьер-министр.

"Греческий народ рассудит нас осенью 2019 года", — добавил он.