ФРС США не изменила базовую ставку

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам первого в этом году заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

ФРС в декабре 2016 года повысила ставку с уровня 0,25-0,5%, на котором она держалась с декабря 2015 года. Тогда регулятор впервые с 29 июня 2006 года повысил ее на 0,25 процентного пункта. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.