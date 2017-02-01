Кому должен, всем прощаю: заемщиков избавят от непосильных долгов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Власти могут ограничить российские банки и микрофинансовые организации (МФО) в правах по взысканию с заемщиков просроченной задолженности по потребительским кредитам. Ограничения ждут и заемщиков: не расплатившись со старыми долгами взять новый кредит они уже не смогут, если уровень долга превысит установленное значение.

Соответствующие поправки правительство и ЦБ готовы представить президенту уже к 1 марта, рассказала "Известиям" первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. В Банке России РИА Новости подтвердили, что рассматривают различные подходы к расчету показателей долговой нагрузки. Один из вариантов – соотношение дохода и долговых обязательств заёмщика.

Забота о заемщиках

Преимущество для заемщиков здесь очевидно – их "добровольно-принудительно" оградят от непосильных долговых обязательств. Многие берут кредит за кредитом, не вполне осознавая, что растят себе долговой снежный ком, расквитаться с которым все сложнее, если вообще удается. Другие, попав в сложную жизненную ситуацию, готовы взять кредит на любых условиях.

В Союзе потребителей России отмечают: государство должно подумать о таких заемщиках, пока они окончательно не "закредитовались".

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) подсчитали: за 2016 год доля закредитованного трудоспособного населения достигла 61%. Каждый второй работоспособный житель России обременен хотя бы одним займом.

Впрочем, аналитики отметили некоторое уменьшение объема просрочки. По оценкам Национального бюро кредитных историй просрочка "90+", платежи по которой не вносятся свыше 90 дней, по кредитным картам снизилась к концу года до 13,8% - минимального за год уровня. Тенденция объяснима: банки меняют политику кредитования, все активней отсеивая проблемных клиентов.

Новые меры должны еще больше повысить ответственность кредитных организаций.

Ведь, если окажется, что платежи изначально были слишком велики для доходов клиента, он сможет не выплачивать банку накопившиеся долги.

Чтобы избежать такого сценария, банкам и МФО придется еще более тщательно изучать клиента и просчитывать все риски, прежде чем выдавать ему кредит.

Не более 50% дохода

В Ассоциации Российских банков пояснили: по сути это означает введение индикатора долговой нагрузки, DTI (debt-to-income, размер долговых обязательств к уровню дохода).Точной цифры по уровню предельной долговой нагрузки регулятор еще не вывел - это сейчас обсуждается с участниками рынка.

"DTI это удобный инструмент для оценки платежеспособности заемщика и рисков невозврата кредита, оптимальный уровень — не более 50% от дохода", — считает президент АРБ Гарегин Тосунян.

В отрасли, правда, указывают, что здесь много спорных моментов. Например, при внезапном уменьшении дохода заемщика, уже взявшего кредит, банк может оказаться вынужден прощать долги. "Допустим, у заемщика была зарплата 50 тысяч рублей в месяц, а стала 20, и он скажет – вот 10 тысяч, это максимум, что вы сможете с меня взыскать. Это, конечно, полная глупость, поэтому здесь нужно все просчитать", — уверен Тосунян.

В АРБ также считают, что вводя DTI, ЦБ должен снять с банкиров иные ограничения, в частности, по размеру процентных ставок потребительских кредитов.

"Если заемщик в состоянии платить высокий процент по кредиту, потому что его DTI позволяет это делать, пускай платит", — считает Тосунян.

Комфортная долговая нагрузка

Эксперты указывают и на то, что нужно определиться с тем, как исчислять сумму ежемесячных платежей по кредитам для заемщиков с разным уровнем доходов.

"Например, для заемщика с доходом в 10 тысяч рублей долговая нагрузка в 30% предполагает, что на остальные нужды после выплаты кредитов у него остается 7 тысяч рублей — то есть практически невозможная для существования сумма", — указывают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). А вот для заемщика с доходом в 60 тыс такая "расстановка сил" куда более комфортна — после выплаты кредитов у него останется 42 тысячи рублей.

Таким образом, все будет зависеть от того, как будет рассчитываться "комфортная" текущая долговая нагрузка заемщика, пояснили в НБКИ. Там, считают, указывают, что реально такая система заработает, если банки смогут получить автоматизированный доступ к государственным базам данных, содержащих информацию о доходах граждан.

Ограничение рынка

Банкиры уверяют, что способы оценки платежеспособности заемщика у них есть и сейчас, и они достаточно отлажены для того, чтобы понять, кому и на какую сумму давать кредит, а кому отказать. Они указывают: небольшим банкам, куда в основном обращаются заемщики с неидеальной кредитной историй и приличной долговой нагрузкой, из-за нововведения придется ограничить объемы выдаваемых кредитов.

У некрупных финучреждений кредитных спрос в основном формируют те, у кого уже есть кредитные обязательства. Эти люди либо перекредитовываются, либо пользуются иными кредитными продуктами.

Тяжелые клиенты

"Основные ограничения затронут банки за пределами топ-20. Их клиентская база в основном состоит из заемщиков с более высокой долговой нагрузкой, более тяжелой кредитной историей, которым непросто получить кредит в крупном банке. Таким образом, небольшие банки будут терять свою клиентскую базу", — считает аналитик "Банка Открытие" Станислав Боженко.

В отрасли также считают, что идея регулятора о предельной долговой нагрузке, возможно, не слишком своевременна.

"Возможно, это некая подготовка к будущим кризисным циклам, но вопрос – нужно ли это делать сейчас. С одной стороны, нововведение ограничит рынок, а с другой – плохо скажется на потребительском спросе, а это уже риск замедления экономики", — считает Боженко.

В банковском секторе подчеркивают и то, что готовящиеся нормативы - определенно часть масштабной программы ЦБ по консолидации банковского сектора. Количество банков день ото дня сокращается. Крупные игроки, считают, что это и неплохо, ведь банков в России слишком много, и нужно убрать "слабые звенья".