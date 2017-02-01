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Экономика

СМИ узнали, что Шохин может войти в совет директоров РЖД

09:0201.02.2017
(обновлено: 09:04 01.02.2017)
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и гендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк могут войти в совет директоров РЖД, пишет в среду газета "Ведомости".

Президент, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Так, по данным издания, Росимущество номинировало Шохина и Франка вместе с действующими директорами в совет РЖД. Всего в списке 14 человек. Список был подписан главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным еще в конце прошлого года, сообщил изданию федеральный чиновник. Минэкономразвития представило свои предложения, подтвердил представитель министерства. Представитель куратора отрасли — вице-премьера Аркадия Дворковича — не прокомментировал, получали ли в правительстве список кандидатов.

Шохин подтвердил, что включен в список кандидатов. В документах, с которыми ознакомилось издание, Шохин указан как профессиональный поверенный. Сам Шохин не смог уточнить свой статус, отметив лишь, что ему больше хотелось бы занять кресло независимого, а не поверенного директора. Франк выдвижение в совет РЖД до официального назначения комментировать не стал.

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© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Список не окончательный и может еще измениться: его должно согласовать правительство и администрация президента. Численность совета останется прежней — 12 человек, говорят источник, близкий к РЖД, и собеседник, участвовавший в подготовке списка. "Двое будут вычеркнуты", — знает он, не уточняя, кто именно. "Шанс, что состав совета расширят, минимальный", — уверен источник, знакомый со списком.

Однако федеральный чиновник говорит, что совет РЖД может быть расширен до 14 человек. Он объясняет это намерением увеличить число независимых директоров. "Сейчас список кандидатов предварительный, конкретика появится не раньше мая", — заключает собеседник газеты. Совет директоров будет утвержден в июне — августе, говорит представить РЖД.

В действующий совет директоров РЖД входят вице-премьер РФ Аркадий Дворкович (председатель совета), экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин, президент РЖД Олег Белозеров, замглавы Минфина Андрей Иванов, владелец группы ЕСН Григорий Березкин, бывший предправления Deutsche Bahn Хартмут Медорн, глава совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов, гендиректор "Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов, замглавы Минтранса Алексей Цыденов, основатель группы "Каскол" Сергей Недорослев.

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