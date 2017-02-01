PMI в сфере услуг Китая в январе ускорился до 54,6 пункта

ПЕКИН, 1 фев — РИА Новости, Жанна Манукян. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики КНР в январе ускорился до 54,6 пункта, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

В январе PMI в сфере услуг оказался на 0,1 пункта выше, чем в декабре прошлого года, когда показатель составил 54,6 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таких традиционных секторах экономики, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от общего объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая.