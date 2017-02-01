Мексика ускоряет переговоры с Европой по торговле на фоне ситуации с США

МЕХИКО, 1 фев – РИА Новости. Мексика намерена расширить действующее торговое соглашение с ЕС на фоне неопределенности с будущим соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, сообщил во вторник министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо.

"Мы готовимся к третьему раунду переговоров с ЕС, чтобы углубить и расширить наше соглашение, у меня был телефонный разговор с еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальстрем, и мы планируем ускорить наши переговоры", — сказал Гуахардо на пресс-конференции в Мехико.

Перед этим он сообщил, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето дал поручения начать переговоры о достижении соглашений о свободной торговле сразу с шестью странами, входящими в Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Речь идет об Австралии, Брунее, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапуре и Вьетнаме.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал ряд намерений, направленных на "защиту" экономики США. В частности, он подписал указ о выходе из ТТП, в рамках которого планировалось создание зоны свободной торговли в АТР. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Ряд экспертов связывали такое решение с глобальной тенденцией к протекционизму.