Индекс деловой активности в январе в промышленности Китая составил 51,3

ПЕКИН, 1 фев — РИА Новости, Жанна Манукян. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая практически сохранил темпы роста декабря и оказался лучше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

В январе PMI составил 51,3 пункта против 51,4 пункта в предыдущем месяце.

Однако показатель оказался лучше ожиданий экспертов, опрошенных агентством Рейтер, которые прогнозировали замедление PMI до 51,2 пункта.

Значение показателя выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.