CNN: IKEA планирует продавать продукцию, сделанную сирийскими беженцами

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Компания IKEA планирует в 2019 году начать продажу текстильных изделий и ковров, сделанных проживающими в Иордании сирийскими беженцами, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, в рамках этой инициативы ожидается создание порядка 200 рабочих мест для сирийских беженцев, живущих в Иордании. Отмечается, что большинство среди беженцев — женщины.

"Ситуация в Сирии — это крупная трагедия нашего времени, и Иордания взяла на себя серьезную ответственность в принятии сирийских беженцев… Мы решили рассмотреть то, как IKEA может внести свой вклад", — приводит телеканал слова одного из управляющих директоров в компании Йеспера Бродина (Jesper Brodin).

Продукция будет продаваться в Иордании, а также в других странах Ближнего Востока, у которых есть соглашение о свободной торговле с Иорданией. Кроме того, компания планирует разработать гибкий график для женщин, которым необходимо время на уход за близкими.

Как сообщает телеканал со ссылкой на данные ООН, Иордания приняла у себя более 655 тысяч беженцев.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе на конец августа 2016 года принадлежит 340 магазинов в 28 странах мира. На сегодняшний день в России открыты 14 торговых центров компании, в состав каждого из них входит магазин IKEA.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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