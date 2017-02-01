Суд оставил в силе запрет продажи Petrobras доли в BR Distribuidora

МЕХИКО, 1 фев — РИА Новости. Бразильский суд оставил в силе решение о запрете продажи компанией Petrobras доли в топливно-распределительном подразделении BR Distribuidora SA, сообщило агентство Рейтер. Таким образом, суд отклонил апелляцию компании.

Продажа пакета акций являлась важной частью плана компании по распродаже активов на 2017-2018 годы общим объемом 21 миллиард долларов. Petrobras планировал продать долю в компании в середине этого года.

Аналитики UBS Securities оценивают компанию BR Distribuidora примерно в 10 миллиардов долларов.

Суд принял такое решение по иску союза работников нефтяной отрасли бразильского штата Алагоас на северо-востоке страны.

Ранее во вторник суд вынес распоряжение об остановке продажи Petroleo Brasileiro нефтехимических подразделений Suape и Citepe. В декабре совет директоров Petrobras одобрил продажу этих компаний мексиканской Alpek за 385 миллионов долларов.

В начале декабря арбитражный суд Бразилии попросил Petrobras приостановить распродажу новых активов, планируя изучить их процедуру. Суд считает, что компания, контролируемая государством, должна быть более прозрачной при реализации своей программы распродажи.