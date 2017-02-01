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Экономика

Чек-лист: "умные" кассы защитят покупателей от мошенников

08:0001.02.2017
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Касса в супермаркете
© Fotolia/ industrieblick

C 1 февраля российские розничные магазины переходят на новые контрольно-кассовые аппараты. В режиме онлайн они будут передавать данные о каждой операции в налоговую инспекцию. Это упростит продавцам передачу отчетности, а налоговики смогут отследить продавцов, нечистых на руку. Пользу от нововведения почувствуют и покупатели. Кроме бумажных, они смогут получать электронные чеки, что упростит процесс возврата товара в магазин, и поможет защитить свои права

Переход на новые стандарты будет постепенным. Торговать со старой кассой можно будет еще полгода, но вот установить и зарегистрировать аппарат в Федеральной налоговой службе (ФНС) уже не удастся. А с 1 июля можно будет использовать только онлайн-кассы, за использование старых кассовых аппаратов начнут штрафовать.

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Покупатели выгружают товар на кассе

В законе ФЗ-54 о применении контрольно-кассовой техники есть и исключения. Торговать по старинке разрешено, например, в местности, где отсутствует интернет. Онлайн-кассы могут не использовать продавцы газет и журналов в киосках, торговцам мороженым, продавцы на овощных развалах, мастера по ремонту обуви и носильщики на вокзале или в аэропорту. При оказании услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний без контрольно-кассовой техники тоже разрешили обойтись.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia/ Dmitrydesigner
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Чек на e-mail

По новым правилам, магазин, работающий с интернет-кассой, обязан отправить покупателю электронный чек, если тот об этом попросит. Каким образом это будет реализовано, в законе не определено. Там лишь прописано право покупателя получить и обязанность продавца передать чек в электронном виде, отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Один из способов — чек с онлайн-кассы по просьбе покупателя отправят ему на электронную почту, или на номер телефона. В втором случае покупатель получит СМС со ссылкой, по которой он сможет открыть электронный чек.

© Fotolia/ fotomek
Интернет-магазин

Могут быть и другие варианты. "Например, у крупных сетей есть информационные стойки. Можно обратиться туда, и попросить получить чек на e-mail. Это позволит не задерживать очередь в кассу. Технологии здесь могут быть самые разные", — рассказали в АКОРТ.

"В любом случае потребитель будет более защищен, так как у ФНС банк этих чеков, каждый из которых может быть в любой момент запрошен и получен на смартфон", — уточнил Владимир Ионкин,  заместитель исполнительного директора АКОРТ.

© Fotolia/ leungchopan
Оплата банковской картой

Мобильное приложение

Упростить процесс передачи чеков от продавца к покупателю должно новое мобильное приложение ФНС России.

Если в магазин пришел покупатель, скачавший мобильное приложение, кассиру будет достаточно сканировать QR-код на экране телефона клиента, онлайн-касса считает номер телефона покупателя и отправит чек. 

Кассиру не придется тратить время на то, чтобы вбить в кассовый аппарат  номер или почту клиента.

Интернет-магазины под колпаком

Выиграют и клиенты интернет-магазинов. Как рассказали в Ассоциации интернет-торговли (АКИТ), проблема фальшивых чеков на виртуальных прилавках существует  - на рынке довольно много недобросовестных игроков.

Курьеры нередко приезжают к клиентам с "левым" кассовым аппаратом. При возникновении проблем с таким чеком добиться от продавца чего-либо будет практически невозможно.

© Fotolia/ vchalup
Доставка пиццы

Новые правила, по идее, должны заставить мошенников отступить. Сразу же при совершении покупки клиент всегда может верифицировать чек, узнать, настоящий он или просто бумажка.

Сотрудники у входа в магазин Amazon Go в Сиэтле, США. 5 декабря 2016
© REUTERS/ Jason Redmond
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При оплате заказа на сайте должен будет прийти электронный чек – на e-mail на номер мобильного телефона. Подделать его будет нереально – так будет настроена система, заверили в АКИТ.

При доставке из интернет-магазина курьер и сейчас обязан приезжать с кассовым терминалом, вне зависимости от способа оплаты, будь то карта или наличные. После того, как покупатель согласится купить товар, он обязан выбить этот чек.

Проверка по QR-коду

"Теперь у покупателя будет возможность взять у курьера чек с QR-кодом и "пробить"его на месте через мобильное приложение ФНС", — объяснил исполнительный директор АКИТ Артем Соколов.

© РИА Новости. Антон Поляков
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"Если на руках оказался ненастоящий чек – это первый сигнал к тому, что вы не сможете защитить свои права. Поэтому лучше сразу отказаться от такой покупки",-  советует эксперт.

Может быть, что в России приживется и международная практика, когда налоговые органы проводят конкурсы между потребителями. Например, если покупатель находит недействительный чек, ему выплачивают материальное вознаграждение. Выгода здесь очевидна: покупатели могут обезопасить себя от добросовестных продавцов, и получить деньги. А для налоговой это дополнительный канал информации непосредственно от потребителей товаров и услуг. 

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