Чек-лист: "умные" кассы защитят покупателей от мошенников

C 1 февраля российские розничные магазины переходят на новые контрольно-кассовые аппараты. В режиме онлайн они будут передавать данные о каждой операции в налоговую инспекцию. Это упростит продавцам передачу отчетности, а налоговики смогут отследить продавцов, нечистых на руку. Пользу от нововведения почувствуют и покупатели. Кроме бумажных, они смогут получать электронные чеки, что упростит процесс возврата товара в магазин, и поможет защитить свои права

Переход на новые стандарты будет постепенным. Торговать со старой кассой можно будет еще полгода, но вот установить и зарегистрировать аппарат в Федеральной налоговой службе (ФНС) уже не удастся. А с 1 июля можно будет использовать только онлайн-кассы, за использование старых кассовых аппаратов начнут штрафовать.

В законе ФЗ-54 о применении контрольно-кассовой техники есть и исключения. Торговать по старинке разрешено, например, в местности, где отсутствует интернет. Онлайн-кассы могут не использовать продавцы газет и журналов в киосках, торговцам мороженым, продавцы на овощных развалах, мастера по ремонту обуви и носильщики на вокзале или в аэропорту. При оказании услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний без контрольно-кассовой техники тоже разрешили обойтись.

Чек на e-mail

По новым правилам, магазин, работающий с интернет-кассой, обязан отправить покупателю электронный чек, если тот об этом попросит. Каким образом это будет реализовано, в законе не определено. Там лишь прописано право покупателя получить и обязанность продавца передать чек в электронном виде, отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Один из способов — чек с онлайн-кассы по просьбе покупателя отправят ему на электронную почту, или на номер телефона. В втором случае покупатель получит СМС со ссылкой, по которой он сможет открыть электронный чек.

Могут быть и другие варианты. "Например, у крупных сетей есть информационные стойки. Можно обратиться туда, и попросить получить чек на e-mail. Это позволит не задерживать очередь в кассу. Технологии здесь могут быть самые разные", — рассказали в АКОРТ.

"В любом случае потребитель будет более защищен, так как у ФНС банк этих чеков, каждый из которых может быть в любой момент запрошен и получен на смартфон", — уточнил Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора АКОРТ.

Мобильное приложение

Упростить процесс передачи чеков от продавца к покупателю должно новое мобильное приложение ФНС России.

Если в магазин пришел покупатель, скачавший мобильное приложение, кассиру будет достаточно сканировать QR-код на экране телефона клиента, онлайн-касса считает номер телефона покупателя и отправит чек.

Кассиру не придется тратить время на то, чтобы вбить в кассовый аппарат номер или почту клиента.

Интернет-магазины под колпаком

Выиграют и клиенты интернет-магазинов. Как рассказали в Ассоциации интернет-торговли (АКИТ), проблема фальшивых чеков на виртуальных прилавках существует - на рынке довольно много недобросовестных игроков.

Курьеры нередко приезжают к клиентам с "левым" кассовым аппаратом. При возникновении проблем с таким чеком добиться от продавца чего-либо будет практически невозможно.

Новые правила, по идее, должны заставить мошенников отступить. Сразу же при совершении покупки клиент всегда может верифицировать чек, узнать, настоящий он или просто бумажка.

При оплате заказа на сайте должен будет прийти электронный чек – на e-mail на номер мобильного телефона. Подделать его будет нереально – так будет настроена система, заверили в АКИТ.

При доставке из интернет-магазина курьер и сейчас обязан приезжать с кассовым терминалом, вне зависимости от способа оплаты, будь то карта или наличные. После того, как покупатель согласится купить товар, он обязан выбить этот чек.

Проверка по QR-коду

"Теперь у покупателя будет возможность взять у курьера чек с QR-кодом и "пробить"его на месте через мобильное приложение ФНС", — объяснил исполнительный директор АКИТ Артем Соколов.

"Если на руках оказался ненастоящий чек – это первый сигнал к тому, что вы не сможете защитить свои права. Поэтому лучше сразу отказаться от такой покупки",- советует эксперт.

Может быть, что в России приживется и международная практика, когда налоговые органы проводят конкурсы между потребителями. Например, если покупатель находит недействительный чек, ему выплачивают материальное вознаграждение. Выгода здесь очевидна: покупатели могут обезопасить себя от добросовестных продавцов, и получить деньги. А для налоговой это дополнительный канал информации непосредственно от потребителей товаров и услуг.