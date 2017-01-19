Глава МЭА дал прогноз по росту добычи сланцевой нефти в США

ДАВОС (Швейцария), 19 янв – РИА Новости/Прайм. Добыча сланцевой нефти в США может вырасти на 500 тысяч баррелей в день на фоне повышения цены на нефть, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол (Fatih Birol) в ходе круглого стола на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. В декабре к этим договоренностям присоединились и некоторые нефтедобывающие страны вне организации. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

Накануне заседания ОПЕК, 29 ноября, стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 3,54%, до 47,45 доллара за баррель. Сейчас стоимость мартовских фьючерсов Brent превышает отметку 54 доллара за баррель. Таким образом, за это время Brent подорожала уже примерно на 15%.

"Что значит этот рост цены для других производителей, прежде всего, для американской сланцевой нефти? Мы подготовили наш отчет сегодня, и мы видим: декабрь 2016 – декабрь 2017 — ожидания 500 тысяч баррелей в день, полмиллиона баррелей в день, составит рост (добычи — ред.) сланцевой нефти. В прошлом году, 2016-м, было снижение, в 2017 году мы ожидаем рост", — сказал глава МЭА.

Бирол отметил, что в настоящее время выгоду от решения ОПЕК и ряда государств, не входящих в картель, и последующего роста цен получают и другие страны – Бразилия, Мексика, Китай и Колумбия. Он также не исключил, что США в перспективе будут экспортировать нефть, хотя и вряд ли опередят существующих крупных экспортеров.

"Ближний Восток является самым крупным мировым экспортером нефти – в Китай, Индию, другие страны. Поэтому даже если производство нефти США значительно вырастет, США никогда не опередят Ближний Восток как крупного экспортера нефти", — заключил он.