Шувалов считает, что экономические отношения России и США наладятся

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости/Прайм. Экономические отношения между Россией и США будут развиваться активнее после того, как будет построен диалог по повестке глобальной безопасности, поскольку для американцев данный вопрос куда важнее, считает первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов.

"Мое мнение, я думаю, что для американцев куда важнее повестка глобальной безопасности. И если здесь будет диалог построен, то тогда уже и экономические отношения будут развиваться сильнее", — сказал Шувалов, выступая на на форуме в Давосе.

Он отметил, власти РФ строят свою работу, исходя из сохранения санкций. "Мы в правительстве относимся осторожно ко всем заявлениям, что возможен быстрый сценарий развития отношений. Мы должны строить свою работу думая, что сложности будут оставаться", — сказал первый вице-премьер.