В премии "Здоровая нация" примут участие более 150 организаций

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Национальной премии "Здоровая нация" в 2017 году примут участие более 150 организаций, способствующих укреплению здоровья россиян, заявил журналистам организатор премии, член экспертного совета по государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений при Совете Федерации Артур Цветков.

Более 150 организаций примут участие в премии в качестве номинантов, всего запланировано 39 номинаций: от производителей товаров для спорта, здорового питания, продукции для людей с ограниченными возможностями до предприятий, наносящих наименьший вред окружающей среде.

"Более 150 организаций примут участие в качестве номинантов на премию, соревнуясь в 39 номинациях", — заявил Цветков. По его словам, номинации охватывают широкий спектр организаций — от производителей товаров для спорта, здорового питания, продукции для людей с ограниченными возможностями до предприятий, наносящих наименьший вред окружающей среде. Площадкой торжественной церемонии награждения победителей 18 мая станет Кремлевский дворец. Цветков также рассказал, что на мероприятие пригласят малоимущие семьи и детей из детских домов.

По словам Цветкова, среди номинированных организаций будут городские больницы, поликлиники, станции переливания крови, лаборатории. Также будут отмечены отечественные разработки в биомедицине, организации, осуществляющие профилактику алкогольной и наркозависимостей.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова заявила, что премия способствует формированию моды на здоровье.

"Я думаю, что всей стране очень значимо и интересно поучаствовать в премии и узнать, какое лучше федеральное учреждение, какое лучше муниципальное… Какой стандарт, к чему мы должны стремиться, где у нас вежливая регистратура, где у нас вежливый или доброжелательный врач, и сама профессия врача и отношение врачей к пациентам — это все будет рассматривать, и включено будет в критерии для участия регионов", — рассказала Солдатова.