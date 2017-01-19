Китай к 2020 году увеличит объем добычи нефти до 200 млн тонн

ПЕКИН, 19 янв – РИА Новости, Жанна Манукян. Власти Китая намерены к 2020 году увеличить объем добычи сырой нефти до 200 миллионов тонн, а возможности бесперебойных поставок природного газа должны превысить 360 миллиардов кубометров, следует из пятилетнего плана Государственного комитета по реформам и развития и Государственного энергетического управления.

Согласно плану, на который ссылается агентство Синьхуа, в период с 2016-2020 годы Китай будет ежегодно прибавлять 1 миллиард тонн к разведанным запасам нефти. Главными задачами нефтяной отрасли страны власти назвали форсирование разведочных работ с целью обеспечения внутренних поставок нефти, ускорение строительства сети нефтепроводов, а также развитие альтернативных чистых источников энергии.

Согласно отдельному пятилетнему плану по газу, власти страны рассчитывают, что к 2020 году разведанные запасы природного газа достигнут 16 триллионов кубических метров, а разведанные запасы сланцевого газа превысят 1,5 триллиона кубических метров.

Согласно официальным данным, объем добычи сырой нефти в Китае в период с января по ноябрь 2016 года составил 181,21 миллиона тонн, что на 7,2% меньше, чем в 2015 году. Китай является главным импортером нефти в мире. В 2016 году Китай импортировал 381 миллион тонн нефти.

Согласно последнему докладу исследовательского института CNPC, степень зависимости Китая от импортной нефти в 2016 году составила 65%.