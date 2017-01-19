Шувалов: в России были бы рады, если бы Трамп приехал на ПМЭФ-2017

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что в Москве были бы рады, если бы избранный президент США Дональд Трамп приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году.

"Приедет ли Трамп в Петербург, я не знаю, я сомневаюсь. Но если он приедет, мы, конечно, его с удовольствием примем, будет обсуждать экономическую повестку", — сказал Шувалов, выступая в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Шувалов также отметил, что на ПМЭФ инвесторы имеют возможность общаться напрямую, в том числе, и с президентом РФ, с членами правительства, с бизнесменами, и в целом больше узнать о России.

"Все, что нужно знать о России, — приезжайте (в Санкт-Петербург — ред.), вы все там узнаете значительно лучше, чем в Давосе. Здесь Россия воспринимается через глобальный контекст", — заключил он.