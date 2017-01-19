Саудовская Аравия и Россия обсудят в Вене сотрудничество в энергетике

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости/Прайм. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в рамках предстоящей встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком в Вене обсудит сотрудничество двух стран в энергетике и выполнение соглашений ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. В декабре к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начинается с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Для мониторинга соглашения создан комитет, в который вошли Россия, Оман, Венесуэла, Кувейт и Алжир. Возглавляют комитет Россия и Кувейт. Заседание комитета пройдет 21-22 января в Вене. Ранее пресс-служба Минэнерго РФ сообщала, что Новак примет участие в мероприятии.

"Мы обсудим структуру комитета по мониторингу, так как я являюсь президентом конференции ОПЕК…. Мы должны убедиться, что мы начинаем правильно, но мы также должны улучшить его (соглашение — ред.) в процессе продвижения вперед. Ничто не начинается сразу безупречно…. Мы хотим убедиться, что мы делаем правильные вещи для всех заинтересованных сторон — производителей из ОПЕК и не входящих в ОПЕК, потребителей, мировой экономики — и что мы имеем одобрение со стороны всех этих заинтересованных сторон. Это то, что я буду обсуждать с ним (Новаком — ред.)", — сказал аль-Фалих РИА Новости.

"Я также буду обсуждать с ним общее сотрудничество между Саудовской Аравией и Россией в области энергетики. Ранее мы обсудили технологическое сотрудничество, потенциал открытия сектора услуг в Саудовской Аравии и содействие российских компаний в будущем. И наоборот — мы обсудим саудовские компаний в нефтехимической промышленности и других отраслях, которые идут в Россию, и готовы инвестировать и учиться друг у друга лучшим практикам", — добавил он.