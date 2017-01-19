Комарова: инновации нужны в новых и традиционных секторах экономики

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Власти Югры внесли изменения в государственную программу развития агропромышленного комплекса, согласно которым дополнительную поддержку получат научные исследования по развитию сельхозпроизводства в округе, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

Такое решение было принято в четверг на заседании правительства региона, проходившем под председательством губернатора округа Натальи Комаровой.

"Инновации нужны не только в новых, но и традиционных секторах экономики. Мы откорректируем государственную программу, дополнив ее мероприятиями по поддержке научных исследований в интересах развития сельхозпроизводства. Надеюсь, что наши образовательные центры и научные коллективы откликнутся и приступят к работе по самым востребованным сельскохозяйственным направлениям", — цитируют в департаменте слова Комаровой.

Кроме того ведомство отмечает, что научные коллективы, ведущие такие исследования, смогут рассчитывать на получение специальных грантов, размер которых может достигать 500 тысяч рублей на каждый проект.

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