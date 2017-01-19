США
19.0119 января18:03МСК
USD59.35+0.17
EUR63.18-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

ЕК не ждет серьезных проблем с энергоснабжением в Евросоюзе из-за холодов

15:3419.01.2017
(обновлено: 15:35 19.01.2017)
01710
Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович не ждет серьезных проблем с энергоснабжением в Евросоюзе из-за холодной зимы.

Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
Евросоюз и Украина хотят развивать сотрудничество в энергетике

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в четверг заявил, что Украина с 15 января нарастила темпы отбора газа из хранилищ (ПХГ) более чем на 40% при запасах в объеме ниже 11 миллиардов кубометров, это вызывает опасения "Газпрома" относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ. Украина в настоящее время является основным транзитным коридором для поставок газа в Европу.

"Мы не ожидаем каких-либо перебоев (в ЕС — ред.), могут быть какие-то небольшие моменты тут или там, но мы не ждем каких-либо драматических перебоев", — сказал Шефчович в интервью РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Мы считаем, что мы очень хорошо подготовлены к этой зиме", — отметил он. ЕК находится в тесном контакте со странами Евросоюза, и знает, что у них есть планы действий даже при суровой зиме на случай непредвиденных ситуаций, добавил он. Кроме того, Шефчович отметил проделанную в ЕС работу в области управления хранилищами газа, улучшения связей по его переброске между странами союза.

"Во многих странах у нас теперь есть возможность реверсных потоков, то есть страны могут помогать друг другу", — отметил он.

Миллер 11 января отмечал, что Украина вышла на очень высокие, более 80 миллионов кубометров в сутки, объемы отбора газа из ПХГ, в которых запасы голубого топлива к зиме были на рекордно низком уровне. По данным "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах Украины на 17 января составил 10,872 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,65%.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.