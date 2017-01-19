ЕК не ждет серьезных проблем с энергоснабжением в Евросоюзе из-за холодов

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович не ждет серьезных проблем с энергоснабжением в Евросоюзе из-за холодной зимы.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в четверг заявил, что Украина с 15 января нарастила темпы отбора газа из хранилищ (ПХГ) более чем на 40% при запасах в объеме ниже 11 миллиардов кубометров, это вызывает опасения "Газпрома" относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ. Украина в настоящее время является основным транзитным коридором для поставок газа в Европу.

"Мы не ожидаем каких-либо перебоев (в ЕС — ред.), могут быть какие-то небольшие моменты тут или там, но мы не ждем каких-либо драматических перебоев", — сказал Шефчович в интервью РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Мы считаем, что мы очень хорошо подготовлены к этой зиме", — отметил он. ЕК находится в тесном контакте со странами Евросоюза, и знает, что у них есть планы действий даже при суровой зиме на случай непредвиденных ситуаций, добавил он. Кроме того, Шефчович отметил проделанную в ЕС работу в области управления хранилищами газа, улучшения связей по его переброске между странами союза.

"Во многих странах у нас теперь есть возможность реверсных потоков, то есть страны могут помогать друг другу", — отметил он.

Миллер 11 января отмечал, что Украина вышла на очень высокие, более 80 миллионов кубометров в сутки, объемы отбора газа из ПХГ, в которых запасы голубого топлива к зиме были на рекордно низком уровне. По данным "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах Украины на 17 января составил 10,872 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,65%.