Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ в четверг днем снижается на фоне ослабления рынка нефти и негативной динамики фондовых индексов Европы.

Индекс ММВБ подошел к уровню 2150 пунктов на фоне лидирующего снижения индексообразующих акций "Газпрома" (-2,5%) и "Роснефти" (-2,3%), говорят трейдеры.

К 15.10 мск индекс ММВБ снижался на 0,7%, до 2155 пунктов, а индекс РТС — на 1,1%, до 1139 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Вниз на внешнем негативе

Рынок акций РФ в четверг снижается на фоне внешнего негатива. Так, основные биржевые индексы Европы демонстрируют отрицательную динамику на ожиданиях инвесторами первого в этом году заседания ЕЦБ.

Бумаги "Роснефти" и "Газпрома" дешевеют на 2,3% и 2,5% на опасениях миноритариев, что размер дивидендов госкомпаний окажется менее 50% прибыли по МСФО, говорят эксперты.

Среди дорожающих – акции Московской биржи (+1%), "Россетей" (+0,5%), "Алросы" (+0,8%), "Аэрофлота" (+3,2%), "Русгидро" (+0,4%).

Заявления первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о том, что нет необходимости в приватизации 10,9% акций ВТБ в 2017 году, мало повлияли на рынок, бумаги второго по величине банка РФ даже растут, на 0,1%.

Прогнозы и рекомендации

Ожидается падение акций российских сырьевых компаний во второй половине дня, говорит Евгения Абрамович из Dukascopy Bank.

"Дело в том, что инвесторы могут активно сокращать позиции не только на опасениях дальнейшего укрепления курса американского доллара, но и на ожиданиях публикации слабой макроэкономической статистики в Китае завтра утром", — пояснила она.

Банковский сектор – главный бенефициар от ожидаемого смягчения политики ЦБ РФ, а госбанки – еще и от все более вероятного повышения кредитного рейтинга РФ, отметил Станислав Клещев из "ВТБ 24".

Есть, правда, еще вопрос санкций, но надежда на их смягчение в текущем году также сохраняется, добавил он.