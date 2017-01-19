Костин: ВТБ видит основания для умеренного укрепления курса рубля

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. ВТБ не ожидает резких скачков валютного курса, видит основания для умеренного укрепления курса рубля, заявил глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

"Мы считаем, что есть основания для умеренного укрепления курса рубля. Мы не ожидаем резких скачков, резкой волатильности. Что касается покупки, это абсолютно нормальный процесс без ущерба особого, без того, чтобы вызывать резкие скачки на валютном рынке. Центральный банк, наверно, будет покупать валюту, увеличивая свои резервы. Это правильная политика, я целиком поддерживаю подход, при условии что это не будет сильно влиять на валютный рынок", — заявил Костин, добавив, что в ЦБ и правительстве это понимают.

Отвечая на вопрос, как повлияет на ВТБ возможный выход на валютный рынок Минфина и ЦБ для пополнения резервов, Костин отметил, что нейтрально. "Курс очень важен для экспортеров, для импортеров. Банки в условиях нынешней политики Центрального банка, который сглаживает колебания, позволяет нам достаточно успешно работать и в одной, и в другой ситуации", — сказал Костин.

Ранее в четверг первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил в интервью агентству Блумберг о том, что правительство намерено выработать с ЦБ общие подходы по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля. По его словам, установившиеся цены на нефть и принятое решение по отказу от траты в 2017 году дополнительных нефтегазовых доходов дает возможности для покупки валюты на рынке.

Позднее Банк России заявил, что не намерен отходить от режима свободного курсообразования. Ограниченные интервенции будут проводиться только в целях бюджетной политики, но не в целях денежно-кредитной политики, сообщили в пресс-службе регулятора. При этом ЦБ приветствовал решение правительства не тратить дополнительные нефтегазовые доходы и отметил, что покупка в этом объеме валюты будет оказывать стабилизирующее воздействие на курс рубля.