США
19.0119 января18:01МСК
USD59.35+0.17
EUR63.18-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Костин: ВТБ видит основания для умеренного укрепления курса рубля

Тема:
Динамика курсов валют. Январь 2017 (71)
15:2319.01.2017
311582
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Руссак
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. ВТБ не ожидает резких скачков валютного курса, видит основания для умеренного укрепления курса рубля, заявил глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

Российские рубли
© Fotolia/ Anton Gvozdikov
Как формируется курс рубля
"Мы считаем, что есть основания для умеренного укрепления курса рубля. Мы не ожидаем резких скачков, резкой волатильности. Что касается покупки, это абсолютно нормальный процесс без ущерба особого, без того, чтобы вызывать резкие скачки на валютном рынке. Центральный банк, наверно, будет покупать валюту, увеличивая свои резервы. Это правильная политика, я целиком поддерживаю подход, при условии что это не будет сильно влиять на валютный рынок", — заявил Костин, добавив, что в ЦБ и правительстве это понимают.

Отвечая на вопрос, как повлияет на ВТБ возможный выход на валютный рынок Минфина и ЦБ для пополнения резервов, Костин отметил, что нейтрально. "Курс очень важен для экспортеров, для импортеров. Банки в условиях нынешней политики Центрального банка, который сглаживает колебания, позволяет нам достаточно успешно работать и в одной, и в другой ситуации", — сказал Костин.

Ранее в четверг первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил в интервью агентству Блумберг о том, что правительство намерено выработать с ЦБ общие подходы по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля. По его словам, установившиеся цены на нефть и принятое решение по отказу от траты в 2017 году дополнительных нефтегазовых доходов дает возможности для покупки валюты на рынке.

Позднее Банк России заявил, что не намерен отходить от режима свободного курсообразования. Ограниченные интервенции будут проводиться только в целях бюджетной политики, но не в целях денежно-кредитной политики, сообщили в пресс-службе регулятора. При этом ЦБ приветствовал решение правительства не тратить дополнительные нефтегазовые доходы и отметил, что покупка в этом объеме валюты будет оказывать стабилизирующее воздействие на курс рубля.

Проект федерального бюджета России на 2017-2019 годы
Комментировать
+
Экономика
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.