В Россию вернулись эксперты, проверившие аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Российские эксперты вернулись после проверок египетских аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, по итогам инспекций подготовят отчет для правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

"Группы российских экспертов вернулись после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. По итогам инспекций будет подготовлен отчёт для направления в правительство РФ", — сообщили в ведомстве.

Российские специалисты в конце декабря посетили аэропорт Каира, затем, в середине января, отправились с инспекцией в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В ноябре 2015 года авиасообщение между РФ и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.